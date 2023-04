L'Inter non sbaglia, batte la Juventus per 1-0 e vola in finale di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo. Dopo Federico Dimarco, uomo partita della serata, a commentare il risultato a Inter TV è anche l'allenatore Simone Inzaghi che esprime tutta la sua gioia e soddisfazione. Di seguito le sue dichiarazioni: "Abbiamo fatto un'ottima partita, di concentrazione e squadra. Volevamo a tutti i costi questa finale e nonostante tutte le partite che stiamo giocando abbiamo condotto un'ottima gara dall'inizio alla fine".

Grande serata...?

"Serata bellissima, nel nostro stadio con i nostir tifosi. Sono contento per loro, per i ragazzi e per la mia società. Stiamo facendo cose importanti nonostante il calendario, però ci vogliamo godere serate così".

Partita arrembante nel primo tempo e controllato nel secodno. La chiave della qualificazione quale è stata?

"La concentrazione avuta in tutta la partita, siamo stati squadra e abbiamo centrato questa finale con tutte le nostre forze".

Partita perfetta?

"Assolutamente sì. Da parte di tutti. Erano tutti coinvolti come sempre. Ho un grande gruppo, responsabile, che lavora come noi ventiquattro ore al giorno per vivere queste giornate tutti insieme. Sono rimaste dieci partite, speriamo ce ne sia una in più".

Sulla gestione della gara:

"Grandissimo approccio, prima mezz'ora strepitosa, poi abbiamo rifiatato sul finale del primo tempo. Ma la squadra ha concesso davvero poco ad un avversario di qualità".

Può essere la svolta definitiva?

"Lo speriamo. Abbiamo conquistato la semifinale, poi avevamo Empoli... Sono contento di queste ultime tre partite, dobbiamo continuare senza guardarci indietro, ma da domani pensiamo alla Lazio perché sarà importante".