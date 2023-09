Francesco Acerbi ha completamente recuperato dall’infortunio muscolare e sta seguendo lo stesso programma dei compagni. La conferma arriva anche dall'edizione odierna di Tuttosport, che tra le sue pagine disegna anche il programma dell'Inter in vista del derby contro il Milan. "Oggi e domani sarà riposo per tutti: la Pinetina riapre lunedì - si legge -. Il giorno dopo Thuram affronterà la Germania in amichevole a Dortmund. Poi rientro a Milano e concentrazione sul derby da primato del 16 settembre".

