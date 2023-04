Non solo André Onana, anche Samir Handanovic e Alex Cordaz, che sono in scadenza, potrebbero restare ma solo in caso di rinnovo. Nel caso dello sloveno dovrà però accettare un taglio dell'ingaggio rispetto agli attuali 2,5 milioni. "In caso di uno o due addii, andranno valutate le posizioni dei portieri in prestito, ovvero Radu, Brazao e Filip Stankovic", scrive Tuttosport.

Radu sta andando bene all'Auxerre e il club tenterà di cederlo, Brazao viene da due gravi infortuni e avrebbe bisogno di giocare e Stankovic è titolare al Volendam da due anni. Potrebbe essere lui il dodicesimo, secondo il quotidiano, magari con uno sguardo futuro.