Tra poco, per la cronaca, il tecnico piacentino dirigerà l'allenamento cominciando a preparare la gara di domenica contro il Lecce dopo aver concesso un giorno di riposo ai suoi giocatori. Una gara assolutamente da non sbagliare, come puntualizzato ieri dall'ad nerazzurro: "Dopo la sconfitta con il Bologna siamo qua a chiedere alla squadra e all'allenatore ancora più motivazione e concentrazione perché si possa non perdere di vista l'obiettivo di questa stagione, che è la qualificazione in Champions", le sue parole.