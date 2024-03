L'Inter è pronta. Dopo aver blindato la corsa scudetto, i nerazzurri si rituffano in clima Champions in vista della partita di mercoledì. Contro l'Atletico Madrid sarà dura, ma la fiducia nasce soprattutto dal momento psicofisico dei singoli: tanti di loro - come spiega la Gazzetta dello Sport - sono ricaricati proprio per la sfida con Simeone.

Lautaro, ad esempio, arriva all'impegno riposato considerando la panchina di Bologna: l'argentino non è entrato al Dall'Ara ed è rimasto fuori 90 minuti (come Dimarco e Pavard). Recuperati totalmente anche Acerbi, Thuram e Calhanoglu, gli infortunati più recenti, con tanto di tagliando a Bologna.

Dimarco, come detto, non è stato impiegato sabato scorso e, con il problema di Carlos Augusto, probabilmente dovrà reggere un livello molto alto per più tempo possibile. E sempre sabato anche a Mkhitaryan è stata risparmiata una mezzora finale per averlo il più brillante possibile mercoledì sera in Spagna.