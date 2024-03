Da colpo (da 50 milioni) a panchinaro di lusso. L'evoluzione di Kim Min-Jae al Bayern Monaco apre alla possibilità di addio alla Baviera, con l'Inter che osserva interessata la situazione. Chiaramente non si tratterebbe di un affare a titolo definitivo, ma secondo La Gazzetta dello Sport in Viale della Liberazione ci sono i motivi per credere al colpo.

Secondo la rosea, infatti, il "recente passato ha insegnato che c'è sempre un modo per arrivare a un calciatore - si legge -. Un prestito, magari, per riportare l'ex migliore difensore della Serie A nel paese dove si è imposto a tempo zero vincendo uno scudetto".

