Giovanni Fabbian è intervenuto in conferenza stampa, al fianco del direttore sportivo Di Vaio, per parlare del suo addio all'Inter e dell'approdo al Bologna. "Ho passato l'estate allenandomi, anche con la tournée in Giappone con l'Inter, ho sempre cercato di allenarmi in campo. Ho fatto tante visite mediche non ce la facevo più - dice sorridendo -. Sono molto contento, appena ho saputo del Bologna ho dato la mia super disponibilità".

"L'impatto con il mister Thiago Motta è stato super positivo, cerco sempre di adeguarmi alle esigenze di ogni allenatore, credo che faremo un bel campionato - ha aggiunto -. Posso migliorare tante cose, la costruzione dal basso, voglio perfezionarla. Sto cercando di adeguarmi al gioco di Motta dove ci si muove molto negli spazi vuoti".

"I miei idoli? Ibrahimovic perché mi piaceva la sua mentalità, mi piace tanto Barella ma anche Toni Kroos, provo a prendere tutto da tanti - spiega Fabbian -. Chi ho visto meglio all'Inter? Erano tutti tanto forti non saprei dirtne uno in particolare".