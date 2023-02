"Bella vittoria da parte dell'Inter". Così Stephane Dalmat debutta nella sua analisi via Instagram del match contro l'Udinese. "Non si sa che pensare di questa squadra: come ho detto ieri, non sappiamo mai se è superiore all'altra. Ieri ha fatto una bella prestazione contro un avversario sempre complicato. E sono contentissimo per Romelu Lukaku: è solo un rigore, ma sono contentissimo di vederlo segnare. L'ho visto meglio che nelle altre partite, ma ho sempre avuto fiducia in lui. Deve giocare e giocare per prendere fiducia, ma quando un giocatore ha avuto un infortunio così è molto complicato trovare il ritmo subito. Deve aspettare, lo so che è lunga ma ieri l'ho visto meglio fisicamente. Se riesce a trovare il suo livello, è un plus per l'Inter: un giocatore così ti fa rendere meglio anche gli altri. Spero di non sbagliare dicendo che per me sarà l'uomo del finale di stagione per gli obiettivi rimasti".