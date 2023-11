È sempre il solito sorridente ma fondamentale Nicolò Barella, anche con la Nazionale italiana, con la quale due giorni fa ha conquistato un altro pezzetto di qualificazione per gli Europei di Germania. Passetto in avanti reso possibile anche grazie ai colpi di classe dell'interista che, contro la Macedonia, ha deliziato gli azzurri di due splendidi assist, di cui uno di tacco. Ma "domani andrebbe bene anche un assist di piatto o di esterno" svela sorridendo il centrocampista nerazzurro ai canali della FIGC dove poi con umiltà dice: "L'importante, se il mister mi farà giocare, sarà contribuire alla vittoria della squadra per andare all’Europeo. È una partita da non sbagliare, dovremo mettere cuore e testa. Siamo preparati, come sempre abbiamo studiato bene gli avversari e cercheremo di dare il massimo per arrivare dove vogliamo arrivare".

L’Italia è padrona del proprio destino:

"Abbiamo tantissima voglia di prenderci questa qualificazione, ci sono stati dei momenti complicati, ma ci siamo meritati di arrivare a giocare questa partita, dove dobbiamo solo pensare a fare risultato senza dover dipendere dagli altri".

Con la Macedonia il sardo ha timbrato la sua 50esima presenza in Nazionale:

"Spero di farne ancora tante. La cosa più bella che ci ha lasciato la partita con la Macedonia del Nord è stata la reazione dopo due situazioni che ci hanno portato a vivere una partita diversa: abbiamo continuato a macinare gioco portando a casa il risultato".

