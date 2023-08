Un nuovo prodotto delle giovanili dell'Inter approda al Trento, in Serie C. Il club gialloblu comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del portiere Giacomo Pozzer, che si è legato ai trentini fino al 30 giugno 2024. "La proposta del Direttore Sportivo Giorgio Zamuner mi ha convinto subito. Ho scelto di cominciare questa nuova avventura con molto entusiasmo e voglia di mettermi alla prova, desideroso di poter dimostrare a tutti il mio valore. Lo scorso anno ho giocato nel Matera, squadra con la quale siamo riusciti a disputare un buon campionato. Ora sono carico per vestire questa nuova maglia. Forza Trento!”, le sue prime parole da neo gialloblu.