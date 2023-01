A un anno e mezzo dalla fine del suo rapporto con i qatarioti dell'Al-Duhail, Sabri Lamouchi riparte dalla Championship : l'ex centrocampista di Inter e Parma allenerà il Cardiff City Football Club. Il suo assistente sarà Sol Bamba, che tornerà in Galles per riformare la coppia che aveva giù lavorato insieme per la nazionale della Costa d'Avorio.

"Vorrei dare il benvenuto a Sabri al Cardiff City e offrirgli il mio pieno sostegno. La sua nomina è avvenuta dopo un periodo di seria riflessione su ciò che è meglio per il nostro Club - il commento del proprietario Tan Sri Vincent Tan -. Sono fiducioso che Sabri sarà in grado di offrire ciò che sappiamo che questa squadra è in grado di raggiungere e non vedo l'ora che arrivino le partite che abbiamo davanti a noi".