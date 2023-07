Adesso è ufficiale. Anche l'ex Inter Alex Telles ha ceduto al fascino saudita e raggiunge Marcelo Brozovic. L'esterno brasiliano è un nuovo giocatore dell'Al Nassr come rende noto il club arabo tramite i canali ufficiali: "Abbiamo ufficialmente ingaggiato la stella brasiliana Alex Telles. Gli auguriamo buona fortuna con le nostre stelle" si legge nel tweet.

We have officially signed the Brazilian Star Alex Telles ✍️



We wish him good luck with our stars #TellesIsYellow pic.twitter.com/tpGylmgMB8