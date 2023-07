Era nell'aria da giorni, ora è ufficiale: Mauro Icardi lascia il Paris Saint-Germain per trasferirsi a titolo definitivo al Galatasaray, club nel quale ha giocato in prestito nella scorsa stagione contribuendo alla vittoria del campionato grazie ai 22 gol e 7 assist messi a referto in 23 presenze nel torneo. I campioni di Francia incassano una cifra stimata in 10 milioni di euro dopo averne spesi 50 nell'estate 2019 per prelevarlo dall'Inter.

"Sono iniziate le trattative ufficiali con il calciatore e il suo club, Paris Saint-Germain, per il trasferimento del calciatore professionista Mauro Emanuel Icardi Rivero", l'annuncio del club turco che, in precedenza, aveva pubblicato un video in cui il giornalista Fabrizio Romano svelava un 'grande acquisto'.