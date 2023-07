Finalmente si abbracciano André Onana e il Manchester United, club che il camerunese ha sposato dopo l'intensa ed emozionante stagione all'Inter. Dopo il pit-stop a Manchester per visite mediche e firme, il portiere ex Ajax ha raggiunto il resto del gruppo di Ten Hag. Come mostrano le immagini pubblicate dal club inglese, l'estremo difensore è arrivato nel ritiro dei Red Devils, in USA, dove ad attenderlo c'erano alcuni tifosi con i quali si è intrattenuto a scattare qualche foto e a firmare autografi.