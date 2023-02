Luciano Spalletti stasera toccherà le mille panchine in carriera guidando il Napoli contro il Sassuolo, nell'anticipo della 23esima giornata di Serie A. Un record che, sottolinea il sito della Lega Serie A, "arriva probabilmente nella stagione migliore per l'allenatore sessantatreenne che finora ha messo nel suo palmares due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, vinte con la Roma tra il 2006 e il 2008, e due campionati, una Coppa e una Supercoppa russa conquistati con lo Zenit tra il 2009 e il 2011, oltre a una Panchina d`oro (2005) e due premi come migliore allenatore AIC (2006 e 2007)".