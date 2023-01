Nuri Sahin, allenatore dell'Antalyaspor, ha parlato di José Mourinho in un'intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb. "E' stato interessante lavorare con lui, ci sentiamo, quest'estate abbiamo parlato, ero interessato a un giovane della Roma - le sue parole -. Quello con lui al Real è stato l'anno, da calciatore, più difficile della mia vita: non giocavo, ho avuto infortuni, è un allenatore completamente diverso da Jurgen da cui arrivavo. Il giorno in cui sono andato via abbiamo parlato e quel che amo di Mourinho è che... è onesto, diretto.