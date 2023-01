Nuova avventura professionale per Etienne Kinkoué, ex canterano nerazzurro dal il 2019 e il 2021. Il difensore centrale si è trasferito al Le Havre, primo in classifica nella Ligue2, dopo l'esperienza nella squadra riserve dell'Olympiakos. L'annuncio è stato dato dallo stesso club francese, che ha firmato l'ex nerazzurro per tre stagioni, fino al 2025 e gli ha assegnato il numero 92.