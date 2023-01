Radja Nainggolan è alla ricerca di una nuova squadra dopo la risoluzione con l'Anversa. Il centrocampista belga gradirebbe un ritorno in Italia e in particolare tra i club che lo stanno sondando con forza c'è il Cagliari, club in cui ha già giocato. Come scrive La Gazzetta dello Sport, però, non sarà un affare in discesa: il club rossoblu offre infatti un ingaggio decisamente al ribasso rispetto alle attuali pretese dell'ex Inter e Roma. Nei prossimi giorni le parti si incontreranno e proveranno a capire se si possa o meno trovare un punto d'incontro.