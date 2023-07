Nella giornata di oggi il Tribunale Nazionale della FIGC ha reso note le motivazioni che hanno portato alla squalifica di dieci giorni, con multa di 50mila euro, per José Mourinho. Il tecnico della Roma si era reso protagonista di un duro attacco nei confronti dell’arbitro Daniele Chiffi, definito come "Il peggior arbitro trovato nella mia carriera".

Secondo il Tribunale Federale, “i fatti di causa sono invero chiari e non è in realtà in discussione il tenore delle affermazioni rese dal sig. Mourinho successivamente alla gara del campionato di serie A MONZA vs ROMA disputata in data 03.05.2023, di cui v’è ampia evidenza documentale e sono state fedelmente riportate dalla Procura Federale in questa sede - si legge nelle motivazioni -. Orbene le affermazioni del sig. Mourinho rilasciate a tv ed organi di stampa senza dubbio travalicano i limiti di una ammissibile critica all’operato dell’arbitro Chiffi e costituiscono una aperta violazione dell’art. 23, comma 1 CGS, a mente del quale “ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA”. Sul punto la giurisprudenza degli organi di giustizia federali è granitica nel precisare che “costituisce comunque presupposto necessario, per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui … è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto” (Corte Federale d’Appello SS. UU n. 18/CFA/2021-2022/A)”.

La nota prosegue sottolineando che “Il sig. Mourinho con le dichiarazioni oggetto di deferimento – chiaramente pubbliche in quanto rese durante interviste giornalistiche ed a tutti note – ha senza dubbio leso gravemente, non solo il prestigio e la reputazione del direttore di gara Chiffi, con giudizi ed affermazioni anche di natura personale, ma pure l’organizzazione federale nel suo complesso arrivando ad indubbiare i meccanismi di designazione arbitrale”.