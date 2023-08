Ufficializzato ieri come giocatore del Monza, oggi Danilo D'Ambrosio ha mandato un messaggio ai suoi nuovi tifosi, facendo una promessa: "Inizia una nuova avventura e come sempre cercherò di dimostrare con i fatti il mio senso di responsabilità e di professionalità - le parole pubblicate dall'ex Inter su Instagram -. Metterò tutto me stesso in questa nuova avventura ed insieme ai miei nuovi compagni daremo il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società".