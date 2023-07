In attesa di cominciare una nuova avventura da allenatore del Cluj in Romania, Andrea Mandorlini parla ai microfoni della Gazzetta dello Sport ripercorrendo a ritroso la sua carriera di tecnico e rivelando quali sono i mister dai quali ha preso maggiore ispirazione: "Ne dico due: Carlo Mazzone e Giovanni Trapattoni. Carlo mi ha formato come uomo ai tempi in cui giocavo all’Ascoli a 20 anni: ho preso tantissimo da lui, se oggi ho questo carattere forte e duro lo devo proprio a lui. E poi il Trap mi ha trasmesso la gestione del gruppo ai tempi dell’Inter, credo che in questo lui sia stato un esempio".