Si interrompe la corsa del River Plate in Copa Libertadores: la formazione argentina è stata infatti eliminata dall'Internacional de Porto Alegre al termine di una lunghissima serie di calci di rigore, che ha visto prevalere i brasiliani, capaci di pareggiare il 2-1 subito all'andata al Monumental, col punteggio di 9-8. Serata amara per Facundo Colidio, entrato al minuto 80 in sostituzione di Ezequiel Barco: l'ex Inter mette a segno il suo calcio di rigore, prima dell'errore decisivo di Robert Rojas.