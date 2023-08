Dopo la rottura con l'Inter e le voci sul presunto interesse del Milan, della Juventus e di qualche club dell'Arabia, adesso per Romelu Lukaku spunta anche la Roma. Lo sostiene Goal.com, che parla di un tentativo giallorosso per il belga visto il momentaneo stand by nella trattativa con l'Atalanta per Duvan Zapata.

"L'operazione è difficile, va detto - viene precisato -. Anzi molto difficile, ma i giallorossi in queste ore stanno facendo un concreto tentativo per il belga. Lukaku d'altronde è ormai fuori dal progetto del Chelsea e di fatto non ha offerte sul tavolo, se non quelle provenienti dall'Arabia". Va ricordato che il Blues valutano il cartellino di Big Rom tra i 30 ed i 40 milioni di euro e finora non ha mai aperto al prestito e che, inoltre, l'ingaggio dell'attaccante è di 12 milioni di euro netti a stagione.