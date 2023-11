Gioia doppia quest'oggi per Gabriele Zappa, che con la sua rete ha deciso la partita tra Cagliari e Genoa all'Unipol Domus. Soddisfazione doppia per il terzino cresciuto nel vivaio dell'Inter, visto che questo gol è il suo primo in Serie A, una gioia esplicitata ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento per il gol segnato, è un sogno che avevo sin da bambino. Però sono ancora più contento per la vittoria ottenuta oggi.

La vittoria è dedicata alla mia famiglia e alla mia ragazza, che aveva pronosticato la mia rete: ora mi toccherà offrire la cena a lei e a qualche mio compagno di squadra... Se è cambiato qualcosa nel Cagliari? Sicuramente la vittoria col Frosinone ci ha dato una spinta in più a livello mentale. Poi il successo a Udine ci ha dato ulteriore forza".