Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro cantati a squarciagola a una cena tra amici e poi il messaggio di puro amore e affetto a un Paese che l'ha accolto ormai tanti anni fa e a cui è rimasto legato: Adriano non dimentica l'Italia e non perde occasione per far sentire la sua nostalgia. Ed eccolo ancora protagonista, come di suo consueto su Instagram dov'è molto attivo e vanta quasi 9 milioni di follower, stavolta con un reel dove sulle note di "Un'emozione è per sempre" manda un saluto emozionato al Bel Paese.