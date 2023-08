Da Brozovic a Calhanoglu senza scossoni. Anzi. La Gazzetta dello Sport oggi promuove il passaggio di consegne in regia dal croato al turco, già visto in parte un anno fa dopo il ko dell'ex numero 77 e poi diventato definitivo dopo il mercato estivo. "L’altra sera a Cagliari, Calhanoglu ha spazzato via i dubbi residui. È stato l’interista che ha giocato il maggior numero di palloni (124) e quello con il miglior esito di passaggi e di lanci positivi (102 e 11) - si legge -. Numeri che confermano l’impressione di un Calha padrone del ruolo di regista. E casomai ci fossero dei dubbi sulla sua capacità nella fase inversa, di riconquista del pallone, basterebbe riguardarsi il recupero su Nandez nel primo tempo, una corsa a perdifiato per inseguire l’uruguaiano e sporcargli il tiro con un tackle da mediano consumato. Dell’Inter ha stupito il palleggio, più rapido, quasi immediato, e più verticale".

E c'è un ulteriore dettaglio che merita attenzione. "Nessuno porta la palla, come in varie situazioni era solito fare Brozovic, propenso a sbrigarsela da solo. Thuram è utile per quanto corre e per come tocca il pallone: se attaccherà la porta come ci si aspetta da un attaccante, la nostalgia per Dzeko e Lukaku si dissolverà in fretta".