Inter in sostanziale equilibrio, Juventus e Milan con un rosso di circa 200 milioni di euro. È quanto si evince dall'ultimo report del CIES Football Observatory in cui viene analizzato il volume di transazioni di calciatori in entrata o in uscita nelle ultime cinque stagioni (quindi dal 2019), in relazione ai club che hanno superato la soglia dei 100 milioni di euro.

Analizzando la graduatoria per quanto riguarda le spese nette sul mercato - come riporta su Calcio e Finanza - i club di Premier League comandano la classifica in termini di saldo negativo (guida il Chelsea a -782 milioni di euro), ma se ci si concentra sull'Italia, invece, "è interessante notare come tre delle quattro big che hanno vinto il campionato nelle ultime stagioni – Juventus, Milan e Napoli – siano davanti a tutti (in termini di saldo negativo per spesa netta), mentre l’Inter è l’unica con un saldo sostanzialmente in equilibrio nelle ultime 5 stagioni, principalmente grazie al ricorso all’acquisto di diversi calciatori a parametro zero e uscite importanti (soprattutto nelle ultime due stagioni)", spiega CF.

Di seguito la top 10 dei club italiani per spesa netta negli ultimi cinque anni:

Juventus: -220 milioni di euro

Milan: -205 milioni di euro

Napoli: -138 milioni di euro

Parma: -125 milioni di euro

Monza: -119 milioni di euro

Bologna: -61 milioni di euro

Lazio: -59 milioni di euro

Salernitana: -59 milioni di euro

Torino: -27 milioni di euro

Inter: -19 milioni di euro

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!