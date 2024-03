La UEFA ha reso noto il programma della vigilia di Atletico Madrid-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League fissato in calendario per mercoledì 13 marzo con calcio d'inizio alle ore 21. I nerazzurri si alleneranno in Italia in mattinata per poi volare in Spagna, dove alle ore 19 andrà in scena la conferenza stampa.

Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 12 marzo:

Ore 11:30 - Allenamento FC Internazionale Milano | Suning Training Centre, Appiano Gentile.

Ore 11:30 - Allenamento Atletico | Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda.

Ore 14:00 - Conferenza Stampa ufficiale Atletico | Stadio Cívitas Metropolitano, Madrid.

Ore 19:00 - Conferenza stampa ufficiale FC Internazionale Milano | Stadio Cívitas Metropolitano, Madrid.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!