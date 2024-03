L'ultimo precedente tra Inter e Empoli a San Siro è stato da dimenticare per i nerazzurri, sconfitti per 1-0 per via del gol di Tommaso Baldanzi, oggi alla Roma. L’Inter non ha mai registrato due sconfitte interne di fila con i toscani nel torneo. Esclusi i derby stracittadini, l’ultima squadra a vincere due trasferte di fila contro l’Inter al Meazza in Serie A è stata il Bologna, tra febbraio 2019 e luglio 2020.