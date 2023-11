"Sarà uno scontro diretto importante, ma i campionati si vincono sul lungo periodo. L’anno scorso abbiamo commesso tanti passi falsi in altre partite, per cui sono contenta che contro il Como siamo riuscite subito a far bene dopo la sconfitta con la Roma". Così Sara Gama giudica su Tuttosport la prossima sfida tra Juventus e Inter in programma nel prossimo weekend nella Serie A femminile.

Fischio d'inizio domenica 19 novembre alle 15.00.