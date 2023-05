Mediocre la direzione di gara di Clement Turpin, l'arbitro francese che ha diretto ieri l'Euroderby. Per la Gazzetta dello Sport, è stato "molto rivedibile" la sua gestione, colma di sbavature.

Subito in avvio tre errori: al 6’, 10’ e 24’ primo tempo potrebbe estrarre già 3 gialli: Leao (blocca Dumfries), Theo (colpo alla caviglia di Barella) e Calabria (su Dimarco) sono passibili di ammonizione. L'errore grave arriva al 36' della ripresa: Krunic entra sulla caviglia di Calhanoglu (e per fortuna il piede dell’interista scivola un po’ in avanti, sennò...) con gamba tesa, tacchetti esposti e velocità. Ci stava il rosso.