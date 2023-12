Adam Marusic è intervenuto ieri in mixed zone a margine della cena di Natale della Lazio, parlando anche della sconfitta con l'Inter. "Fa parte del calcio, penso che abbiamo fatto una grande partita, però non siamo riusciti a vincere per colpa mia perché ho sbagliato questo passaggio e non abbiamo segnato - dice a Tuttomercatoweb.com -. Mi dispiace tanto per aver perso. Dobbiamo continuare a lavorare, passeranno questi momenti brutti".

"Cerchiamo ogni giorno di parlare e di lavorare, purtroppo in questo momento questo non funzioniamo - continua Marusic -. Abbiamo avuto anche tante occasioni ma per ora non facciamo gol. Non siamo concentrati come eravamo prima. Dobbiamo essere più cattivi e torneranno i risultati. La mia sensazione è che abbiamo giocato 40 minuti molto bene, loro hanno fatto gol su questo mio errore. Purtroppo hanno vinto, però credo che siamo in ottime condizioni per tornare quelli dell'anno scorso".