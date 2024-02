Giovanni Fabbian si sta consacrando tra i migliori giovani talenti nostrani nel Bologna e l'Inter lo tiene d'occhio. Come ricorda Tuttosport, nella negoziazione che la scorsa estate ha portato il centrocampista in Emilia Romagna, l'Inter ha inserito un diritto di riacquisto, fissato entro il 30 giugno del 2025, a 12 milioni di euro.

Per il quotidiano torinese sarebbe un affare, almeno per il momento, visto che qualunque offerta venga ricevuta prima dagli emiliani non potrà nemmeno essere discussa, data l’intesa precedente con i nerazzurri, che potranno decidere con tutta calma se investire o meno quella dozzina di milioni per riportare a casa l’ex Primavera.