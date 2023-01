Inter-Napoli si avvicina ed è ovvio che a sperare in una frenata della capolista siano anche le dirette concorrenti che guarderanno la partita da fuori, come sottolinea oggi Tuttosport.

I partenopei hanno dominato la prima parte della stagione, dovessero vincere manderebbero un segnale fortissimo alla concorrenza. Per contro l'Inter "stasera si giocherà una grossa fetta di scudetto. Tempo per recuperare ce ne sarebbe, certo, ma scivolare a 14 punti potrebbe dare un durissimo colpo, soprattutto psicologico, alle ambizioni di rimonta. La sfida di questa sera è comunque una ghiotta opportunità per entrambe: per il Napoli, per cucirsi già mezzo scudetto sul petto; per l’Inter, per riaprire il campionato, per se stessa, ma anche per tutte le altre concorrenti".