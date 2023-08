Il passaggio di Sebastiano Esposito alla Sampdoria non dipende solo dalla scelta del giocatore, ma anche da un altro fattore. Come spiega Tuttosport, "ci sono due giocatori che aspettano ormai da giorni, se non addirittura da settimane, di indossare la maglia blucerchiata - ovvero il difensore Gian Marco Ferrari del Sassuolo e il giovane attaccante dell'Inter Sebastiano Esposito - ma prima il club aspetta di chiudere per altre operazioni in uscita.

L'obiettivo è quello di avere più ossigeno a livello finanziario sia per il monte ingaggi sia sul fronte indice di liquidità. E così - dopo le operazioni Pedrola, Ghilardi e Stankovic junior poco prima di Ferragosto - ora la Samp è nuovamente orientata verso qualche cessione".