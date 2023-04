L'Inter continua a cercare un main sponsor per la prossima stagione. Ad oggi, infatti, nonostante il cambio ai vertici di Digitalbits non è considerato possibile che l'azienda onori i suoi impegni con il club nerazzurro, come scrive Tuttosport. L'arrivo dell'ad Daniele Mensi non dovrebbe cambiare nulla. "Il nuovo manager contribuiva già alla linea aziendale (era il direttore generale): questa nomina quindi non rappresenta una rottura rispetto al passato. Eventuali tentativi di riallacciare i rapporti non dovrebbero produrre risultati. C’è poco margine per trattare. Occorrerebbe solo che lo sponsor tornasse a rispettare le scadenze economiche, ma non viene ritenuto probabile", si legge sul quotidiano.

In ogni caso lo sponsor è rimasto al suo posto per non incorrere in passi falsi dal punto di vista giuridico, motivo per cui è stata accantonata l'idea di uno sponsor principale con finalità sociali.