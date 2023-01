Dei cinque indisponibili nell'ultima serata di Coppa Italia, l'Inter recupera solo Calhanoglu e Barella per il match stasera contro il Verona. Restano ancora ai box Lukaku, Brozovic e Handanovic (tutti puntano alla Supercoppa). Lo conferma anche Tuttosport, che parlando delle condizioni fisiche dei due centrocampisti - fermati da due lievi affaticamenti, all'ileopsoas il turco e all'adduttore l'azzurro - sostiene che "il dubbio di Inzaghi è se schierarli entrambi dall'inizio o non rischiarne uno, in questo caso Barella - si legge -. Calhanoglu infatti è ormai recuperato e dovrebbe giocare davanti alla difesa con due fra Mkhitaryan, Gagliardini e Asllani ai suoi lati (il tecnico sta ragionando se far tirare inizialmente il fiato all’armeno)".