Nella sintesi di mercato de La Repubblica pubblicata quest'oggi non manca un focus sui giocatori dal futuro in bilico. Sia in difesa che in attacco. Nel reparto arretrato, secondo quanto riportato, sarà riscattato Acerbi e rinnoverà De Vrij, ma soprattutto si continua a lavorare su Pavard. Davanti andranno via Dzeko e Correa, entrambi corteggiati dal Fenerbahce. Nel casting per la sostituzione ci sarebbero ancora Firmino e Retegui.