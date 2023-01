Il timore di perdere un altro top come Skriniar a parametro zero, dopo quello che è successo con Perisic lo scorso anno, si è reso sempre più concreto con il passare dei mesi in casa Inter. Lo “sgarbo” verrebbe scongiurato solo con un’offerta di una ventina di milioni da parte del PSG in questa sessione di mercato, la cifra sufficiente per mettere in condizione il club milanese di rinunciare subito allo slovacco.