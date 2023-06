Sempre attivo, come di consueto, nell'ambito del sociale, l'ex capitano e oggi vice-presidente dell'Inter Javier Zanetti è presente all'evento organizzato da 'Operazione Nostalgia', evento durante il quale è stato pizzicato da Sportitalia: "Solo parole di ringraziamento per tutte le persone che contribuiscono ai progetti della Fondazione PUPI. Rivedere tanti ex colleghi in questa bellissima location per questi scopi benefici è un motivo d'orgoglio" ha detto.

Cosa può fare il calcio in queste occasioni, può essere un motore?

"Il calcio può fare tantissimo perché ha una dimensione enorme. Attraverso tutto quello che noi comunichiamo e i comportanti che abbiamo dentro e fuori dal campo possiamo fare tantissimo per la responsabilità sociale che abbiamo".

Parlavi con Karagounis prima, ti ha fatto anche i complimenti?

"Sì, viene sempre a vedere le nostre partite. Ricordavamo tanti momenti, anche una partita già da ex calciatori che avevamo fatto con Inter Forever in Grecia. Dovremo rifarla. Un piacere enorme rivedere tanti ragazzi che hanno fatto la storia dell'Inter".