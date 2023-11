"Andato via uno forte come Lukaku in estate, tra me e me dicevo che l'Inter avrebbe dovuto prendere un centravanti importante per vincere tutto. Hanno preso Thuram, sono andato a vederlo allo stadio e ho visto quanto sia bravo a giocare coi compagni. E' forte, forte, va sempre in profondità, spacca le difese e fa gol. Si trova bene con Lautaro, che dall'anno scorso è uno dei più forti d'Europa.

Negli ultimi due anni ha fatto un salto incredibile". Lo ha detto Christian Vieri, chiacchierando con l'Imperatore Adriano durante la prima puntata del 'Bobo Vieri Talk Show' andata in onda ieri sera.