All'interno della Bobo Tv si parla della prestazione di Alexis Sanchez a Salerno, un'ora (poco meno) prima di lasciare il terreno di gioco in quella che è stata la sua prima partita da titolare della stagione. "Hanno fatto benissimo a riprenderlo, ora non c'è Arnautovic e sono un po' corti. In avanti devono far gol perché non può sempre segnare Lautaro. Sanchez deve mettere 90' nelle gambe e poi fa la differenza", dice Bobo Vieri all'interno della trasmissione.