L'ex bianconero Alessio Tacchinardi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Fantamaster, proiettandosi verso la sfida che la Juventus giocherà contro l'Inter dopo la sosta: "La Juve puntare allo Scudetto, perché ha la squadra per poterlo vincere e perché la storia dice che ci deve sempre provare - ha esordito -. L’Inter a oggi ha qualcosa in più, ma la Juve non è da meno e a gennaio con un mercato giusto può colmare il gap.

Il derby d'Italia? Sono partite molto difficili e che vivono su episodi, non è facile dirlo. Ci sono tantissimi giocatori che possono determinare questi match da una parte e dall’altra. Se devo dire un nome scelgo Chiesa", ha concluso.