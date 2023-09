L'ufficio della Lega Serie A negli USA ha ospitato l’evento di lancio di 'Made in Italy - International Main Partner Lega Serie A'. Grazie al progetto di comunicazione internazionale sviluppato con il Maeci (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e l'ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l`internazionalizzazione delle imprese italiane), il calcio italiano si unirà ad altre eccellenze italiane all'estero come il mondo della moda, del cibo e dell'industria.

"Serie A Made in Italy" è stato celebrato presso la sede della Lega Serie A a New York con il Console Generale d`Italia a New York, Fabrizio Di Michele (nella foto in alto accanto a Charlie Stillitano, Chariman Serie A USA) e l'Ambassador di Lega Serie A Marco Materazzi.

"In un anno abbiamo visto la Lega Serie A crescere nei numeri e nella popolarità negli Stati Uniti – ha dichiarato Fabrizio Di Michele -. La collaborazione tra la Lega Serie A, il Maeci e l’ICE è un esperimento unico nel suo genere, che nasce dal grande potenziale che lo sport, e in particolare il calcio italiano, ha come veicolo di promozione del business, della cultura e dello stile di vita italiani".

Oltre alla celebrazione di “Serie A Made in Italy”, Serie A USA ha presentato nuove iniziative chiave sviluppate per il mercato statunitense. In questa stagione, grazie anche a importanti giocatori americani che militano in squadre del nostro campionato (come Christian Pulisic e Yunus Musah al Milan e Weston McKennie e Timothy Weah alla Juventus), la Serie A sta registrando una crescita significativa di interesse in tutto il Nord America. Serie A USA ha inoltre stretto una partnership con Roc Nation Sports per sostenere le attività commerciali, lo sviluppo dei contenuti e il coinvolgimento della comunità.

"Il progetto Serie A Made In Italy, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e The Italian Trade agency, non è solo una partnership commerciale, ma è la nuova spina dorsale della nostra strategia di marketing internazionale. L`Italia è amata in tutto il mondo per il cibo, la moda, il design, l`arte e noi stiamo semplicemente collegando tutti i pilastri del Made in Italy con il Calcio. Creeremo storie coinvolgenti sui nostri 20 Club, in 17 città, che diffonderemo in tutto il mondo attraverso le nostre emittenti e i social media; saranno più di 60 contenuti che coinvolgeranno un giocatore rilevante per ogni club di Serie A. È una strategia win-win: più contenuti per i nostri broadcaster, più awareness e considerazione globale per i nostri Club, mostrando a livello mondiale la bellezza e il talento del nostro Paese". Ha dichiarato Michele Ciccarese, Direttore Commerciale e Marketing della Lega Serie A, che supervisiona i ricavi delle partnership commerciali globali e che oggi ha presentato la strategia globale della Lega Serie A e il nuovo progetto Made in Italy durante l`evento presso la sede di Serie A USA a New York.

Serie A USA mira inoltre ad avere un maggiore impatto sul mercato nordamericano attraverso le seguenti iniziative:

• Calcio Weekly Newsletter --> Una raccolta settimanale di notizie sul campionato, curata da Ryan Bailey, conduttore del popolare podcast Total Soccer Show. Calcio Weekly fornirà ai tifosi un`anteprima sulle partite della settimana e altre storie che rendono la Serie A unica ed emozionante. Il lancio di Calcio Weekly è previsto per il 19 ottobre, in vista della sfida tra Juventus e Milan;

• Columbia University School of Professional Studies - Sports Management program --> La Lega Serie A sarà un partner strategico di uno dei programmi di Sports Management più rispettati al mondo. Questa partnership consentirà alla Lega Serie A di entrare in contatto con i professori e gli studenti del programma di Management dello Sport, al fine di fornire consulenza in relazione alle attività volte a far crescere la Serie A nel mercato statunitense, nonché di partecipare agli eventi del programma di Management dello Sport della Columbia University;

• Community Events --> Nell’ambito della sua presenza negli Stati Uniti, la Lega Serie A si è impegnata a essere coinvolta in progetti per le comunità locali:

- Street Soccer USA: La Lega Serie A ha collaborato con Street Soccer USA per sostenere l`installazione di un campo per lo street soccer e il lancio di un centro multimediale nel quartiere South Bronx di New York. Il 6 ottobre si terrà la prima lezione nel Media Center della Serie A, che aiuterà i ragazzi a utilizzare i social media in modo responsabile e a creare contenuti in collaborazione con esperti di educazione;

- Serie A Elite: La Serie A sta organizzando sessioni di selezione dei giovani talenti presenti negli Stati Uniti e in Canada in collaborazione con il Rome City Institute. In questa stagione Serie A Elite prevede di raddoppiare il numero di partecipanti, raggiungendo circa 1.000 ragazzi in circa 10 città degli Stati Uniti;

- Pulisic Stomping Ground: PUMA, Serie A e Christian Pulisic hanno unito le forze per coinvolgere la comunità giovanile di Little Havana, nella città di Miami. I ragazzi delle scuole superiori locali avranno la possibilità di allenarsi con i coach del Rome City Institute e di venire a conoscenza delle carriere professionali nel mondo del calcio grazie ai dirigenti della Serie A e dei club che saranno in città per la convention SoccerEx, di cui Lega Serie A è presenting sponsor.

• EAFC Gaming room --> Serie A USA ha aperto una sala giochi dedicata al videogioco EA FC nella sede di New York, per presentare i Club di Serie A nel gioco. In collaborazione con EA, è previsto il coinvolgimento di creators del mondo dei videogame e la realizzazione di contenuti per i social media e altri canali;

• Social Media Content --> Per gli Stati Uniti, il Canada e il Messico, la Lega Serie A ha lanciato un profilo Instagram dedicato @SerieA_northamerica, che ha raddoppiato il numero di follower dall`inizio della nuova stagione. Nelle prossime settimane saranno lanciati nuovi contenuti specifici per il pubblico nordamericano, tra cui i resoconti delle partite dei weekend e i profili dei giocatori.

"Il successo delle squadre italiane nelle competizioni europee, nel corso della scorsa stagione, ci ha dato una buona spinta per l`inizio della nuova annata e ora avere 4 dei titolari fissi della nazionale maschile statunitense che militano in Serie A è un`ulteriore motivo di crescita - ha dichiarato Andy Mitchell, CEO e Managing Director di Serie A USA -. Abbiamo sviluppato queste nuove iniziative per contribuire a valorizzare il sempre crescente interesse verso il campionato italiano e per investire nelle comunità locali per utilizzare il calcio come un strumento per sostenere lo sviluppo dei bambini in più ambiti possibile".