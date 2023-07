E' stato sorteggiato nella mattinata di oggi 5 luglio il calendario della Serie A 2023/2024 che prenderà il via tra poco più di un mese, e i bookmakers provano già a prevedere i futuri vincitori. Il Napoli, orfano di Luciano Spalletti, proverà con Rudi Garcia a compiere uno storico bis che varrebbe il quarto scudetto. La quota di un altro titolo per i partenopei oscilla tra il 3,25 di Planetwin365 e il 3,60 di William Hill. In pole per il trionfo c'è però l'Inter, che continuerà con Simone Inzaghi in panchina: lo scudetto a tinte nerazzurre si gioca infatti a 2,80.

Segue a ruota la Juventus, che dopo un anno a dir poco travagliato è offerta a 3,60, mentre il Milan è distante a 6,25. Più difficile che lo scudetto si sposti nella capitale: il titolo della Roma paga 13 volte la posta, con la Lazio dietro i rivali a quota 15. Anche l'Atalanta sogna l'affermazione in campionato, vista però come poco probabile a 34.