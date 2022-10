Come si spiega la prestazione dell'Inter contro il Barcellona di mercoledì sera? Mario Sconcerti si è fatto un'idea sul 3-3 del Camp Nou, dopo aver definito i catalani un avversario difficile ma sopravvalutato che ha perso le qualità che aveva in abbondanza fino a qualche anno fa: "Si è abbassato il livello in Europa - le parole del giornalista a TMW Radio -. Le spagnole hanno fatto in media 1.25 punti a partita, la Germania 1.60, le quattro italiane hanno fatto 1.62, siamo secondi dietro solo agli inglesi. Questo conferma che il livello europeo si sta abbassando, perché stanno uscendo squadra come Atletico, Barcellona, Juventus, Ajax, mentre squadre come il Bruges sono in testa".