Intercettato dalla stampa, Marco Riva parla anche di Inter a San Siro durante il CONI Lombardia Awards: "Qual è l'eccellenza che mi ha emozionato di più durante l'anno? Ce ne sono tante, ciascuna dà un'emozione diversa. Ci sono delle squadre di cui parliamo in maniera maggiore, come l'Inter che l'anno scorso è arrivata in finale di Champions e ha vinto la Coppa Italia, ma anche l'Olimpia Milano con la vittoria della scudetto e la Pallacanestro Brescia che ha vinto la Coppa Italia", sottolinea con orgoglio il presidente del CONI Lombardia.

FcIN - Ha accolto con favore l'incontro tra l'Alcione e l'Inter per la partnership sull'Arena Civica?

"Sicuramente è un accordo ben visto perché il motto olimpico è 'Più veloce, più in alto, più forte insieme'. Credo che 'insieme' sia un ingrediente importante per costruire il futuro dello sport e della comunità. Più si costruisce insieme e più si ottengono risultati".