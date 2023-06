Il Consiglio FIFA ha scelto all'unanimità gli Stati Uniti come Paese ospitante del nuovo e ampliato Mondiale per club a 32 squadre, che dovrebbe svolgersi nel 2025.

"Il processo di selezione - si legge in un comunicato ufficiale - ha preso in considerazione i requisiti di infrastruttura e servizio, nonché obiettivi strategici più ampi per il torneo. La decisione è stata presa sulla base della posizione degli Stati Uniti come leader comprovato nell'organizzazione di eventi globali e perché consentirebbe alla FIFA di massimizzare le sinergie con la consegna della Coppa del Mondo FIFA 2026, a vantaggio sia dei tornei che dello sviluppo del calcio nella regione nordamericana. Come passo successivo, la FIFA si impegnerà con le parti interessate per finalizzare le date, le sedi e il programma delle partite di questo nuovo torneo".

"La Coppa del mondo per club FIFA 2025 sarà l'apice del calcio maschile professionistico d'élite e, con l'infrastruttura necessaria e un enorme interesse locale, gli Stati Uniti sono il Paese ospitante ideale per dare il via a questo nuovo torneo globale - ha affermato il presidente della Fifa Gianni Infantino -. Con alcuni dei migliori club del mondo già qualificati, i fan di ogni continente porteranno la loro passione ed energia negli Stati Uniti tra due anni per questa significativa pietra miliare nella nostra missione di rendere il calcio davvero globale".