Intervistato in esclusiva da Esporte Interativo dopo la partita del Philips Stadion, vinta dall'Inter in rimonta contro il Psv, Joao Miranda ha parlato così del São Paulo, squadra nella quale ha militato dal 2006 al 2011: "Qualche volta seguo il campionato brasiliano. Sono molto felice che la squadra stia lottando per il titolo perché ho molti amici lì a San Paolo. Spero che possano vincere perché stanno lavorando duramente, sono molto combattivi. Spero che possano brillare in questa parte finale di stagione", ha detto il Nazionale brasiliano. Che poi ha ammesso per l'ennesima volta che in caso di ritorno in patria il Tricolor: Paulista "Sarà sempre la prima scelta".

VIDEO - INTERFAN TV, LE VIDEOPAGELLE: NINJA E MAURO, PROVE DA LEADER