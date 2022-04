Christian Manfredini, ex centrocampista di Chievo e Lazio, ha parlato in esclusiva a Footballnews24.

Il campionato di Serie A ci sta offrendo una lotta scudetto come non la si vedeva da anni. Le vittorie di Napoli ed Inter ed il pareggio del Milan hanno rimesso in discussione la vittoria finale. Tu che opinione ti sei fatto? Chi è la favorita?

"L’Inter, per quanto riguarda la lotta scudetto, si è rimessa in carreggiata con la vittoria sulla Juventus. La corsa è a tre, con il Milan leggermente favorito, rispetto alle altre, per il punto di vantaggio. Le tre squadre se la giocheranno fino alla fine. Non ti saprei dire la vera favorita. L’Inter ha rallentato moltissimo, ma con la vittoria di Torino le chance sono tornate come quelle di prima".